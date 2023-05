Ferita una turista italiana in vacanza in Corsica

Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile che l'ha colpita ieri sera mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte. Il veicolo, nel quale si trovava con il marito - che non è stato ferito - è stato raggiunto da diversi colpi, secondo quanto si apprende dalla procura locale.

La turista si trovava in Corsica con la famiglia e la sparatoria contro il camper sul quale viaggiava - e che si trovava in un'area di parcheggio lungo la strada RT 20 - è avvenuta attorno alle 22 di ieri sera. Stando a informazioni del quotidiano locale Corse-Matin, la famiglia avrebbe dovuto far ritorno in Italia nella giornata di oggi. La donna è stata operata in nottata all'addome dai medici dell'ospedale di Bastia, dove era stata trasportata e - sempre secondo lo stesso quotidiano nella versione on line - non è in pericolo di vita. La procura di Bastia ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio.

"E' stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio. La pista di un colpo sparato accidentalmente non è quella che gli inquirenti ritengono più probabile", ha detto il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery, facendo il punto sulla vicenda. Il procuratore ha precisato che il veicolo si trovava parcheggiato in un'area di sosta ma che i turisti praticavano "il campeggio libero", non in aree predisposte per tende, roulotte e camper.

Viornery ha confermato che sono stati sparati "diversi colpi" contro il camper degli italiani e uno ha raggiunto la vittima - che si trovava all'interno del veicolo - all'addome. La donna è stata in un primo momento trasportata all'ospedale di Corte, ma viste le sue condizioni è stata trasferita poco dopo in elicottero a quello di Bastia: "L'operazione è durata tutta la notte", ha precisato il procuratore, confermando che l'italiana è ora fuori pericolo.