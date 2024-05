Scritte contro Bucci, Toti e polizia su alcuni palazzi a Genova

Alcune scritte contro il sindaco di Genova Bucci e il presidente ligure Toti e contro le forze dell'ordine sono state lasciate nel pomeriggio su alcuni palazzi del centro di Genova, compresa la sede del Comune, durante una manifestazione di anarchici che chiedono la liberazione di otto giovani arrestati dai carabinieri l'altra sera per resistenza nei pressi di un locale occupato.

"A Genova ma anche in tutto il Paese si moltiplicano i gesti di intolleranza verso le istituzioni in un clima d'odio sempre più crescente. Ma noi non ci faremo intimidire. Con le armi della democrazia, del rispetto e del dialogo contrasteremo ogni forma di estremismo e intolleranza. Ci aspettiamo che tutti i partiti politici prendano posizione contro questi gesti perché questa non è politica, sono atti vandalici e vanno condannati.

Non si può alzare la voce solo quando sbagliano gli avversari.

Cancelliamo le scritte e alziamo il livello del dibattito" ha scritto in una nota il presidente Toti. Una scritta dice "Acab, Buci e Toti servi".



