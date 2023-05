"Alla luce delle devastanti alluvioni che hanno colpito l'Italia nel maggio 2023, il costo del sostegno di emergenza diretto relativo a tali alluvioni sarà preso in considerazione nelle prossime valutazioni di conformità e sarà in linea di principio considerato una misura una tantum e temporanea". Lo afferma la Commissione nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia del pacchetto di primavera.