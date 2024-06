Cuneo Pride, centinaia in corteo sotto la pioggia

Pioggia e grandine hanno rallentato ma non fermato il Pride di Cuneo: centinaia di persone hanno preso parte al corteo, partito poco dopo le 16 da piazza della Costituzione. La sfilata si è diretta verso il Parco della Resistenza dove è previsto, dopo le 18, il discorso della presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi.

Per volontà degli organizzatori, quest'anno non era presente nessun carro con musica amplificata, ma solo suonatori nel corteo. Ad aprire la manifestazione il gruppo volontari di Amnesty International con la scritta "Proteggi la protesta, proteggi il Pride". Diverse le bandiere palestinesi e i messaggi contro la guerra.



