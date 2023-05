Pronti i maxischermi per la festa del Napoli del 4 giugno

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Maxischermi per l'ultima serata di festa-scudetto, il 4 giugno, nelle piazze di Napoli e di alcuni Comuni della Provincia. E' il progetto finale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana che attendono domani l'ok della Rai per trasmettere la festa sugli schermi. Di tutto questo si è parlato nel corso di una nuova riunione in prefettura, con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

La trasmissione dovrebbe partire dalle ore 21, dopo la fine della partita del Napoli contro la Sampdoria, che viene trasmessa dalla tv a pagamento su Dazn. Si comincerà con la consegna della Coppa dello scudetto e delle medaglie alla squadra azzurra, per poi proseguire con la festa di musica e spettacolo al Maradona ideata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

I 50.000 allo stadio la godranno live, ma la città è pronta a scendere in strada ancora una volta per festeggiare insieme.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha confermato il progetto con maxischermi in piazza Mercato, nella piazza di Scampia, a Bagnoli e anche in piazza Plebiscito se si riuscirà a predisporla in tempo dopo il concerto di Gigi D'Alessio del 3 giugno. Manfredi, che è anche sindaco della Città Metropolitana, è venuto incontro pure alle richieste dei sindaci di alcuni grandi centri della provincia e ci saranno quindi maxischermi a Castellammare di Stabia, Giugliano, Nola, Pozzuoli, Bacoli e Portici. In tutto, per i maxischermi e per l'organizzazione è prevista una spesa di circa 800.000 euro su Napoli e provincia che sarà coperta dal Comune del capoluogo e dalla Città Metropolitana. La Questura si occuperà degli aspetti legati alla sicurezza. (ANSA).