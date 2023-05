In arrivo nuovo anticiclone ma in settimana tanti temporali

E' in arrivo un anticiclone dalla Germania che porta un pò di tregua sulle zone del nord martoriate dal maltempo e regala sole e caldo su tutto lo stivale. Oggi e domani avremo mattinate in prevalenza soleggiate e pomeriggi spesso temporaleschi sui rilievi delle regioni centro-meridionali. Grazie al maggior soleggiamento si registrerà un importante aumento delle temperature tanto che al Nord e in Toscana di giorno si potrebbero toccare i 28-30°C.

Clima più mite invece sul resto d'Italia con in media non più di 24°C. E' quanto prevede Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Questa situazione potrebbe subire una temporanea pausa tra mercoledì e giovedì quando dalla Svezia una nuova perturbazione potrebbe puntare l'Italia innescando forti temporali al Nord. Al Centro-Sud invece continueranno i consueti temporali pomeridiani, relegati però alle sole zone montuose.

Nel dettaglio: - Lunedì 22. Al nord: sole e caldo. Al centro: sole al mattino, temporali sui rilievi al pomeriggio. Al sud: temporali pomeridiani sui monti, zone vicine e locali su coste tirreniche.

- Martedì 23. Al nord: sole e caldo estivo, qualche temporale sulle Dolomiti. Al centro: sole e temporali pomeridiani sui rilievi. Al sud: consueti temporali pomeridiani sui rilievi.

- Mercoledì 24. Al nord: peggiora con forti temporali al Nordovest e sulle Dolomiti. Al centro: forti temporali pomeridiani sui rilievi e zone vicine. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Tendenza: giovedì con tantissimi temporali al Centro-Nord, venerdì al Sud, poi bello e soleggiato.