Calano gli evacuati, 10mila rientrati a casa

Con la progressiva pulizia delle aree alluvionate, diminuiscono le persone evacuate: sono 26.324. Circa diecimila persone che ieri erano sfollate sono potute rientrare in casa. La maggior parte degli evacuati, 19.500, sono nel Ravennate, poi 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel Bolognese.

Di questi 5.370 (di cui circa 4mila nel ravennate, 734 nel bolognese, 632 nel forlivese-cesenate e 4 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti).

Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 frane concentrate in 54 comuni.

Sono circa 180 gli sfollati dell'alluvione che ad oggi sono ospitati nei 4 hub messi a disposizione dal Comune di Ravenna. "Rispetto ai giorni scorsi la situazione è molto più leggera - spiega l'assessore comunale Igor Gallonetto - I centri attivi al momento sono quelli dell'Itis, del Palacosta, il museo Classis e una scuola in San Pietro in Campiano". L'assessore rinnova anche l'appello ai cittadini "di lasciare le proprie abitazioni se si rientra tra le zone evacuate, la cosa più importante - sottolinea - è mettersi in salvo".

Maltempo, a Ravenna 180 sfollati negli hub di accoglienza

Chi è stata letteralmente salvata dall'ondata di piena è la signora Alga, che è ospite, assieme a due suoi cani, nel centro Itis, raggiunto dall'ANSA: "I volontari sono degli angeli, hanno tratto in salvo me e tutti i miei animali, ho davvero temuto di morire ed oggi posso dire di essere una sopravvissuta".

Alvaro, assieme alla moglie, è sdraiato su uno dei letti allestiti nella palestra della scuola: "Qui stiamo bene, ci assistono in tutto e per tutto - racconta - Da domani dovremmo trasferirci in un appartamento, in attesa di rientrare nella nostra casa, ma passerà del tempo perché è stata completamente allagata". Tra gli sfollati c'è anche un milanese che giunto in provincia di Ravenna per far visita al fratello, ieri si è ritrovato anche lui su una brandina: "È un'esperienza anche questa e anche un momento di vicinanza a mio fratello e a chi ha perso tutto in questa tragedia". Tra gli sfollati ospitati all'Itis ci sono anche diversi bambini e ragazzi, assistiti dai volontari anche nei giochi. Giovanni Morgese, presidente della Consulta del volontariato di Ravenna, sottolinea l'importanza della rete di solidarietà che si è attivata fin dalla prima ora: "In questa catastrofe il volontariato ha avuto e sta avendo un ruolo fondamentale".