Fentanyl in una dose di eroina, allerta in Italia

Il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe ha diffuso un'allerta per la presenza di fentanyl, pericoloso oppiaceo sintetico, trovato come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane a un utente del Sert di Terni. È la prima volta in Italia. Attivato il Piano nazionale di prevenzione, il ministero della Salute invita le Regioni a 'informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute'. L'inalazione può causare una grave patologia del cervello con danni irreversibili. La procura di Perugia aprirà un'indagine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA