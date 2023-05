La ministra Roccella contestata al Salone del libro di Torino

La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del libro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e 'Non una di meno'. Quindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino. La contestazione è avvenuta all'Arena Piemonte, dove la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Pari Opportunità Roccella presenta il suo libro 'Una famiglia radicale'. I militanti erano seduti tra il pubblico, ma sono stati individuati, una attivista si è avvicinata al tavolo dei relatori leggendo un comunicato.

Appena la ministra ha iniziato a parlare del suo libro 'Una famiglia radicale' attivisti di Extinction Rebellion e le femministe di 'Non una di meno' hanno cominciato a urlare slogan e si sono seduti per terra nella sala. La polizia è subito intervenuta. La ministra ha quindi chiesto un confronto pubblico. Sul palco è salita una militante e ha letto un proclama.

La ministra ha invitato i giovani ad intervenire sul palco per spiegare i motivi della loro protesta e ha chiesto alla polizia di non allontanare nessuno "Non potrei accettarlo - ha detto - perché io ho un passato in cui venivo portata via ai sit-in e non voglio che questo succeda". Dopo l'intervento dal palco dell'attivista, la ministra ha risposto: "Volevo un dialogo, tu hai fatto solo un intervento". Poi si è rivolta agli altri manifestanti che hanno interrotto l'evento: "Lottate contro l'utero in affitto insieme a noi - ha detto la ministra - contro la mercificazione del corpo delle donne, lottate contro un mercato razzista dove i figli delle donne nere costano meno di quelle bianche". Alcuni spettatori intanto fischiato i manifestanti chiedendo che l'incontro riprenda.

E' intervenuto anche il direttor del Salone, Nicola Lagioia. "E un gioco democratico e la democrazia contiene anche la contestazione per cui non perdiamo questa occasione di dialogo. Mandate un vostro delegato a discutere con la ministra. Anche in politica si fa così. State manifestando pacificamente, adesso cercate un dialogo".