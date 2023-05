Rapine a mano armata in sale slot nel Bergamasco, tre arresti

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - I carabinieri di Bergamo, Milano e Lodi, hanno eseguito all'alba un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 3 italiani, due uomini e una donna, emessa dal gip di Bergamo su richiesta della Procura: sono accusati di essere di tre rapine in sale slot tra Martinengo e Brembate, in provincia di Bergamo, e di lesioni aggravate e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico.

Si tratta di un 35enne di Casirate d'Adda e di una coppia di 57 e 55 anni residente nel Lodigiano e domiciliata nel Milanese, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

I tre accusati avrebbero compiuto assieme due delle tre rapine a mano armata nelle sale slot il 14 e il 19 dicembre 2022. Il 35enne ne avrebbe messa a segno un'altra il 12 marzo scorso in concorso questa volta con un complice non ancora identificato e di una donna di 27 anni, italiana e indagata a piede libero. (ANSA).