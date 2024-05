Picchia compagna incinta e lei perde il bimbo, arrestato 32enne

Picchia con calci e pugni la convivente, lei perde il bimbo che portava in grembo e lui viene arrestato. È' accaduto a Torre Suda, nella marina di Racale, in provincia di Lecce. In manette è finito un 32enne accusato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una telefonata giunta al numero unico 112 che segnalava una lite in corso tra un uomo e una donna, in un appartamento di Torre Suda. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che l'uomo, per futili motivi, al culmine della discussione ha colpito la compagna convivente con calci e pugni, provocandole vari ematomi. Alla donna, accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli, è stata poi accertata l'interruzione della gravidanza in atto al terzo mese. Il 32enne è stato arrestato e condotto al carcere di Lecce.



