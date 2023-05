Maltempo in Emilia-Romagna, 8 morti. Una vittima è stata trascinata dalla piena per 20 km

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: otto i morti e "alcuni dispersi". Quattromila gli sfollati. Allagamenti diffusi in 24 comuni. Esondati tutti i fiumi della regione. In 50mila senza corrente elettrica.

LE VITTIME - Tre persone sono morte a Forlì, uno travolto da una frana nel Cesenate e due coniugi morti a Ronta di Cesena. Mentre il marito è stato trovato nella casa dove vivevano e dove avevano un'azienda agricola, la donna è stata ritrovata sulla spiaggia di Zadina a Cesenatico, trascinata dalla furia del Savio per oltre venti chilometri. Si teme che il bilancio possa aumentare. Il presidente Stefano Bonaccini, oltre a parlare di un bilancio di otto morti, ha riferito anche di alcuni dispersi.

13:42 - "Il nostro pensiero va alle 8 vittime e ad alcuni dispersi. A loro e alle loro famiglie va tutto il cordoglio della Regione", ha detto il presidente di regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Bonaccini ha aggiunto che ci sono "moltissimi evacuati", tra cui 3mila a Bologna, 5 mila a Faenza e 5 mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere.

13:43 - E' della moglie dell'uomo sui 70 anni morto, nella notte, a Ronta di Cesena, zona colpita dall'esondazione del fiume Savio, il corpo della donna rinvenuto in mattinata sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico.

13:27 - La F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Emilia Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione.

12:33 - "Sono 50mila gli utenti rimasti senza energia elettrica: 270 unità dell'Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio che rimane legato alle condizioni atmosferiche, perché nelle cabine non si interviene se c'è presenza di acqua, come purtroppo continua ad esserci. Sono invece 100mila utenti mobili privi di servizio e 10mila utenti fissi. In Emilia Romagna il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato, continua invece a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull'alta velocità". Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

11:34 - "Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio": così la premier Giorgia Meloni, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile, e ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d'emergenza.

10:26 - A seguito della rottura dell'Idice e della grande pressione alla quale è stato sottoposto ha ceduto il ponte della Motta, nel Bolognese.

Agenzia ANSA Donna a Faenza, l'acqua in dieci minuti era al primo piano - Cronaca 'Una mia vicina sola in casa con quattro figli che piangevano' (ANSA)

08:12 - Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l'appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L'autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze; a Faenza l'acqua è entrata sulle corsie dell'autostrada.

7:57 - "È complessa la viabilità: si consiglia di evitare alcune arterie e sono sconsigliati i movimenti da sud. C'è l'interruzione dei servizi ferroviari regionali e tutta la tratta adriatica deviata sulla tirrenica; l'invito è adottare misure di massima cautela, l'emergenza non è assolutamente finita, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori". Così il vice capo Dipartimento Protezione Civile Titti Postiglione.

Agenzia ANSA Maltempo: ancora 12 ore di forti piogge in Emilia Romagna - Cronaca Ancora 12 ore di forti precipitazioni, poi la tregua: la morsa di maltempo che ha duramente colpito l'Alto Adriatico, Romagna in primis, e il basso Tirreno, si allenterà solo tra poche ore, dopo altre piogge. (ANSA)

7:49 - "L'area interessata è enorme: siamo di fronte sia a fenomeni alluvionali sia franosi. In alcuni casi abbiamo avuto difficoltà a muovere persone che non volevano lasciare le proprie case". Così Titti Postiglione, vice capo del Dipartimento della Protezione Civile.

07:42 - Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì-Cesena, impegnati circa 600 vigili del fuoco. Una persona sarebbe dispersa a Cesena e tre a Forlì.

07:27 - A Bologna la "viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Invitiamo la popolazione ad effettuare solo spostamenti realmente urgenti".

07:22 - Un uomo sui 70 anni è morto a Ronta di Cesena. Risulta dispersa la moglie. Si tratta di una coppia di imprenditori agricoli.

Agenzia ANSA QUI CESENA - Un morto e un disperso. Il Savio sta tornando in piena - Cronaca "Sta tornando in piena il Savio, speriamo che la piena non sia come quella di ieri e che si fermi prima ma non lo possiamo escludere perché nell'alta valle, a Bagno di Romagna, sta piovendo in maniera copiosa da alcune ore". (ANSA)

01:00 - E' stato ritrovato senza vita l'uomo che risultava disperso a Forlì. E' morto probabilmente annegato nel piano terra di casa in campagna. La moglie è stata salvata dai soccorritori.

00:49 - E' una notte di paura e di soccorsi a Faenza (Ravenna), una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione del Lamone. In città le persone sono salite sui tetti.

05:56 - Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della Romagna. Allagamenti anche a Castel Bolognese, con il Senio in paese.