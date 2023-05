Misa verso la piena a Senigallia, 'portarsi ai piani alti'

Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall'alluvione il 15 settembre scorso. "Il fiume Misa - fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione".

Nella notte la situazione si era mantenuta sotto controllo ma le piogge sono continuate e la situazione è peggiorata anche per i corsi d'acqua e per le strade. L'amministrazione aveva già chiuso le scuole di ogni ordine e grado dopo l'attivazione della fase di preallarme per condizioni meteo avverse per oggi diffuso dalla Protezione Civile, e raccomandato "di limitare gli spostamenti fino a quando non saranno superate le criticità legate alla viabilità". Dopo l'ultimo scroscio d'acqua sulla città, stamattina, il sottopasso delle Piramidi non è transitabile. Chiuso anche il sottopasso di Via Perilli. Chiusa via XX Settembre". A Senigallia segnalati anche "rami lungo la Strada di Sant'Angelo". Sono per questo al lavoro i mezzi comunali.

Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Decine gli interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo siciliano e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto. Oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione nel Palermitano. Alcuni sindaci tra cui Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno deciso di continuare a tenere chiuse per un secondo giorno le scuole. Secondo le previsioni le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare dal pomeriggio con un ritorno temporaneo del sole, in attesa della pioggia che dovrebbe ritornare sabato e domenica.

Maltempo nel Riminese, si ingrossano i fiumi: il Marecchia e' in piena

A causa del maltempo e, in particolare del forte vento che ha interessato Matera la notte scorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Antonio Nocera, al rione Spine Bianche, dove la caduta di alberi e di un palo della pubblica illuminazione ha danneggiato cinque autovetture in sosta. Non si sono verificati danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Piove e preoccupa ancora il livello del torrente Ravone che ha già creato disagi nei giorni scorsi a Bologna, in particolare con la chiusura di via Saffi, radiale che collega il centro storico in direzione dell'aeroporto Marconi. "Il livello del torrente Ravone sta salendo molto rapidamente sia a monte che a valle", informa il Comune, prevedendo una nuova esondazione e una nuova chiusura al traffico della strada. Chiuso anche il sottopassaggio in via Triumvirato. In provincia al momento si segnala una frana nella valle dell'Idice, a monte dell'abitato di Monterenzio, con chiusura della strada. Due frane anche nel Ravennate, segnalate dalla Provincia, lungo la strada provinciale Valletta-Zattaglia, che collega l'abitato di Zattaglia a quello di Casola Valsenio.

Alcune centinaia di persone sono state evacuate da ieri sera in via precauzionale tra Faenza, Castel Bolognese e Brisighella, nel Ravennate, in ragione delle previsioni meteo. A Cervia sono state chiuse un paio di strade nei pressi del portocanale. Su tutto il litorale una intensa mareggiata sta sferzando le spiagge che erano già state preparate per l'imminente stagione balneare. Si teme per diversi stabilimenti balneari. In collina si sono verificate alcune piccole frane.

"La situazione è in continuo peggioramento. Il Marzeno ha superato la soglia 3. Tutta l'area di pertinenza del fiume è in fase di evacuazione, così come la zona rossa di via Cimatti e vie attigue. Il rio Samoggia, invece, è già uscito dal proprio alveo nella zona del ristorante Manueli". E' l'aggiornamento della situazione maltempo nella zona di Faenza (Ravenna) condiviso dal sindaco Massimo Isola.

Disagi per la pioggia e il maltempo a Riccione. E' stata chiusa la stazione ferroviaria e sono stati chiusi tutti i sottopassi e i ponti. "Situazione in netto peggioramento. Consigliamo di non muoversi di casa", dice la sindaca Daniela Angelini.

Dalle prime ore della giornata sono in corso diversi interventi per la perturbazione che sta attraversando le Marche. Alle ore 10, fanno sapere il vigili del fuoco, sono stati svolti circa 50 interventi soprattutto per rami o alberi caduti sulla sede stradale e un prosciugamento di un locale seminterrato nella zona di Jesi. "Al momento - comunicano ancora i vigili del fuoco - non sono segnalate particolari criticità". Nell'Anconetano, a raffiche di pioggia improvvise seguono momenti di sereno e anche qualche raggio di sole e l'evoluzione della situazione meteorologica è molto fluida. In costanza della fase di preallarme per condizioni meteo avverse, l'assessore alla protezione civile regionale Stefano Aguzzi, che avrebbe dovuto partecipare oggi alla seduta del Consiglio regionale, si trova invece nella sede della Protezione civile per monitorare l'andamento della situazione. A Senigallia (Ancona), ha smesso di piovere solo da pochi minuti dopo ore e ore di intensi scrosci. Il sistema fognario è andato subito in difficoltà, fin dalle prime ore del mattino, causando allagamenti diffusi in varie zone della città. In attesa del picco di piena del fiume Misa, il sindaco Massimo Olivetti ha ordinato alla popolazione di portarsi ai piani alti delle abitazioni. Intanto è stata sospesa la raccolta porta a porta, e i centri di raccolta rifiuti sono stati chiusi. Chiusi anche numerosi sottopassi in centro storico, compresi quelli per accedere al lungomare; strade come corsi d'acqua nei quartieri di Cesanella, Vallone, Borgo Bicchia, Saline. Qui si registra una forte criticità anche per quanto riguarda il fosso Sant'Angelo, tracimato in via Rovereto: evacuato anche il vicino centro commerciale. Intanto il livello dei fiumi Misa, Nevola e Cesano continua a salire. Anche dalla protezione civile di Trecastelli (Ancona) è arrivato l'ordine ai cittadini a portarsi ai piani alti o comunque in condizioni di sicurezza, "sopra i tre metri".

A scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso ordinanza di divieto di accesso alle spiagge. Il divieto è valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari (e altre concessioni demaniali), per il personale impegnato nella difesa costiera, per i volontari e per tutto il personale impegnato in attività di monitoraggio e di protezione civile. È assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici.