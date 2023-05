A Teramo il campo largo premia la riconferma di D'Alberto

Gianguido D'Alberto verso la riconferma a sindaco di Teramo: quando lo spoglio ufficiale è a quasi un terzo delle schede il candidato del centrosinistra e presidente dell'Anci Abruzzo è costantemente oltre il 54% dei voti. Carlo Antonetti, lo sfidante del centrodestra è fermo al 36% mentre la candidata di Azione Maria Cristina Marroni è poco sotto il 9%. Ma l'ottimismo nel clan del centro sinistra è solido, tanto che il senatore e segretario Pd Michele Fina ha già fatto i complimenti a D'Alberto. E lo stesso sfidante Antonetti ha spiegato che "Ad un terzo delle schede c'è un risultato deludente che non ci aspettavamo, e che non immaginavamo così netto", ammettendo la sconfitta.

Il campo largo del centrosinistra più M5S e civici, benedetto sia dal ticket Schlein-Bonaccini che da Giuseppe Conte e Bersani, ha così funzionato e che la tornata avesse una valenza politica nazionale non solo locale è il neo 44enne sindaco a confermarlo: "Una vittoria chiara e netta, al centro di un laboratorio politico non solo regionale - spiega all'ANSA D'Alberto - abbiamo vinto nello stesso collegio elettorale che aveva eletto Giorgia Meloni qualche mese fa. Ed è stato possibile perchè qui si è premiato un buon governo: ora nei prossimi 5 anni faremo valere il nostro progetto politico a partire dai 240 milioni del Pnrr che abbiamo intercettato"- Fin qui altre conferme nelle comunali abruzzesi, con la vittoria di Scordella al primo turno nelle amministrative di Silvi, altro comune del teramano sopra i 15 mila abitanti: il sindaco di centrodestra è stato riconfermato in modo largo, così come ad Alba Adriatica è stata confermata per il centrosinistra sindaca per la seconda volta Antonietta Casciotti.

Centrosinistra che vince anche a Cepagatti (Pescara) con Gino Cantò, centrodestra che a sua volta conferma Cristina Di Pietro a Civitella del Tronto (Teramo).

Terzo e storico mandato invece Salvatore Lagatta, esponente di Rifondazione Comunista e sindaco a Bussi sul Tirino, sede della più grande discarica di rifiuti chimici d'Europa e in prima linea per la bonifica.

Ottimista infine il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Pierluigi Biondi, nonchè sindaco dell'Aquila. "I risultati delle elezioni amministrative confermano la bontà dell'esperienza di Fratelli d'Italia al governo della provincia dell'Aquila premiata per capacità di governo e di coinvolgimento dei territori".