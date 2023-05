Alpini: inaugurata la cittadella mentre continua l'afflusso

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Con l'alzabandiera nella centrale Piazza Libertà ha preso il via la seconda giornata della 94/a adunata degli alpini in programma fino a domenica, quando si svolgerà la sfilata cui sono attese 70.000 penne nere da tutta Italia. In mattinata si sono susseguite le celebrazioni in onore dei Caduti di Tutte le Guerre prima al Tempietto nella Loggia di San Giovanni sempre in Piazza Libertà e poi al Tempio Ossario dei Caduti che a Udine custodisce le spoglie di centomila soldati caduti nella prima guerra mondiale.

Alle celebrazioni hanno preso parte il generale di corpo d'Armata Ignazio Gamba, comandante delle truppe Alpine e il presidente nazionale della Associazione nazionale alpini Sebastiano Favero. La deposizione della corona al monumento ai caduti della Brigata Alpina Julia all'ingresso del parco Moretti è stata accompagnata dalle note della Fanfara Brigata Alpina Julia. A seguire, l'inaugurazione della cittadella degli Alpini nel parco Moretti con le dotazioni degli Alpini in armi, una parte storica e una dedicata alla sanità e alla protezione civile alpina di cui le penne nere in congedo dell'Ana fanno parte. Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre al generale Gamba e al presidente Favero, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni l'assessore regionale all'attività produttiva del Fvg Sergio Emidio Bini, il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.

In città intanto continua l'afflusso delle penne nere affollano le piazze e le vie del centro, in una atmosfera festosa con momenti musicali e ritrovi di Vecj (congedati) in attesa del weekend che prevede i momenti culminanti dell' Adunata. (ANSA).