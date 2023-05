Fiaccolate e luci accese per ricordare la psichiatra uccisa

Fiaccolate nelle piazze e luci accese nei reparti, striscioni listati a lutto e anche una borsa di studio per giovani medici intitolata alla sua memoria. Dopo il ricordo sul palco del concertone del primo maggio, l'Italia rende omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa. Dalla sua città a Palermo, da Bolzano a Messina, da Torino a Roma, in decine di piazze si terranno iniziative in sua memoria. Tutte manifestazioni indette col sostegno degli Ordini Provinciali dei Medici e della Società Italiana di Psichiatria (Sip), con il supporto di altre società professionali e scientifiche, con un unico obiettivo: sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità.

Ieri con un lungo post sulla sua pagina Fb l'ha ricordata pubblicamente il compagno, Michele Bellandi: "Eri cosi piccina, ma in realtà un vero gigante: entravi in punta di piedi nella vita degli altri e gliela cambiavi per sempre - si legge - : il tuo coraggio e il tuo intuito, la tua voglia di aiutare ti rendevano in grado di capire le situazioni e trovare soluzioni sempre e per tutti. Cosi in un attimo diventavi un punto di riferimento". "Nessuna minaccia, nessuna offesa, ti scalfiva", ancora il compagno, e "non agivi mai per interesse personale ma solo con l'idea e la preoccupazione di far star bene i tuoi pazienti, proteggere I tuoi colleghi, appunto con l'idea di 'fare la cosa giusta'".

Ci saranno luci accese l'intera notte del 3 maggio in tutti i servizi della Salute mentale della Calabria per "commemorare una collega morta per il suo lavoro e 'illuminare' l'attenzione, tra le priorità cliniche e organizzative, la sicurezza sul lavoro per gli operatori della salute mentale". A Campobasso l'Ordine dei Medici listerà a lutto uno striscione sulla sede per ricordare la collega pisana. A Milano i medici si ritroveranno in piazza della Scala.

"L'omicidio di Barbara - osserva la presidente della Società di psichiatria, Emi Biondi - ci ha aperto definitivamente gli occhi di fronte a una condizione drammatica che ognuno di noi vive quotidianamente in prima linea e a ogni livello nei contesti di cura. Le nostre strutture, così come quelle della sanità in genere, sono diventate luoghi di pericolo e di angoscia". Per gli specialisti, la psichiatria da anni è esposta a tagli e a ridimensionamenti delle strutture e "l'incremento degli invii ai servizi degli autori di reato sta spostando i problemi delle carceri e delle Rems sulle altre strutture della Psichiatria costringendola a occuparsi di chi non può stare alle regole di una normale convivenza". Una situazione, conclude Biondi, "non più accettabile".

Domani, a Pisa, l'ordine dei medici pisano presenterà anche una borsa di studio intitolata a Barbara Capovani e rivolta a giovani medici in un incontro pubblico con esperti e addetti ai lavori in programma alle 18 all'auditorium della Camera di commercio. Interverrà anche il presidente nazionale della Federazione dell'ordine dei medici, Filippo Anelli. E alle 20 ci sarà la fiaccolata in piazza.

Intanto alla prefettura di Pisa un comitato provinciale ha deciso per "misure di vigilanza intensificate nelle strutture sanitarie con particolare attenzione a quelle ritenute più a rischio".