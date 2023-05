Lorenzo Parelli, lo studente morto nel gennaio 2022

Lorenzo Parelli, ricordato oggi da Ambra in apertura del concertone del primo maggio, è lo studente di Morsano di Castions di Strada morto a soli 18 anni durante il suo ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Era il pomeriggio del 21 gennaio 2022, l'ultimo giorno del suo stage alla Burimec di Pavia di Udine, Lorenzo rimase vittima di un incidente sul lavoro.

Lo studente, iscritto al Centro formazione professione dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, fu colpito al capo da una putrella d'acciaio e morì all'istante. Una tragedia che ha scosso il Paese, scatenando proteste nelle scuole di tutta Italia.

Un episodio ricordato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Udine, il 29 aprile del 2022, quando parlando di sicurezza sul lavoro ha ammonito "mai piu' tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro".