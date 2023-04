Filma borseggiatrici in metro a Milano e viene aggredito

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza a Matthia Pezzoni, il Presidente del Comitato Sicurezza per Milano, nato pochi mesi fa, che ieri sera nel tentativo di filmare e fermare per l'ennesima volta le borseggiatrici in azione, alla fermata Duomo della metropolitana di Milano è stato aggredito e preso a sberle e pugni non solo dalle solite ragazze Rom Tanja, Salomeja e Patrizia ma anche da un ragazzino, loro complice". Lo afferma Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera.

L'aggredito "se la è cavata con una forte contusione all'occhio rimanendo 8 ore in ospedale - prosegue De Corato in una nota - ma poteva rimetterci la vita! Questo è il triste risultato di chi, ricoprendo ruoli Istituzionali, difende le borseggiatrici ed attacca coloro che provano a fermarle filmandole!".

Le forze dell'ordine al momento non hanno confermato né smentito la notizia, che ieri sera non è stata riferita. (ANSA).