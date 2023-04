Treno deragliato, classe in gita a Roma, 'Siamo rimasti bloccati'

Visibilmente provati seduti per terra in giacigli di fortuna. Anche una scolaresca di 13enni austriaci è rimasta intrappolata nell'odissea che oggi migliaia di persone stanno vivendo alla stazione Termini a Roma, dopo il deragliamento di un carro merci a Firenze. Sono così oltre 20 i ragazzi che con le loro insegnanti, in gita nella Capitale, sono costretti a dormire una notte in più a Roma.

"Eravamo diretti a Salisburgo. Sul sito non c'era scritto nulla questa mattina riguardo alle sorti del nostro treno, quindi siamo qui venuti con la classe. Siamo stati in gita a Roma e dovevamo rientrare in Austria oggi", racconta all'ANSA un'insegnante di storia di una scuola di Salisburgo, davanti l'ingresso principale di Termini, con i propri studenti e altri due colleghi. "Purtroppo ci hanno detto che per oggi non c'è proprio modo di partire ma in più non ci hanno dato certezza nemmeno per domani. Intanto rimarremo qui un'altra notte con i ragazzi", spiega la professoressa.

Rimasti così bloccati nel caos della stazione, gli insegnanti provano a tenere a bada la classe. La professoressa sottolinea però le difficoltà della situazione: "Dobbiamo restare qua ancora per una notte, abbiamo passato ore a cercare un albergo che ospitasse 26 persone, o meglio: una classe con ragazzi di 13 anni", ha detto la maestra, evidenziando che per trovare una sistemazione hanno dovuto chiamare oltre 20 alberghi. "Ora un hotel ci ha accettato. Io e una collega torneremo qui alle 18 per vedere se è possibile fare il biglietto per domani".

Quindi il problema ancora non vede una risoluzione. Treni cancellati e file interminabili stanno riguardando migliaia di pendolari ancora in fila. Dopo il deragliamento del carro merci, poter partire oggi, per i pendolari o i turisti della Capitale, è sempre più complicato se non impossibile. All'info point della stazione sono oltre 600 le persone - numero che cresce di continuo - che attendono con il numeretto in mano per capire quali soluzioni gli si prospettano.

E sui tabelloni diverse le destinazioni con la corsa cancellata: Torino, Milano, Brescia e Bolzano solo alcune delle mete al momento irraggiungibili. Molte tratte soppresse anche verso il Sud. Rimosse, infatti, le corse per Napoli, Salerno e Lecce. Tra le persone visibilmente provate, irritate, e molte disperate per la vicenda, si trova anche la classe austriaca, alla fine del proprio viaggio.

Sperando di poter dire presto 'arrivederci' alla Capitale e di poter rientrare a casa domani, l'insegnante scherza e prova a sdrammatizzare, inserendo una velata frecciatina sul sistema del trasporto: "Non vi preoccupate - afferma in un italiano fluente -. Non è solo Roma o l'Italia, i treni non funziona anche in Austria a volte", dice sorridendo e ammonendo poi una ragazza intenta nel giocare con la valigia di un compagno di classe, davanti all'ingresso principale della Stazione.