Eredità Lollobrigida, giudice acquisisce testamenti attrice

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha acquisito i due testamenti olografi di Gina Lollobrigida nell'ambito del processo a carico di Andrea Piazzolla, ex factotum e segretario dell'attrice morta lo scorso 16 gennaio a 95 anni, imputato per l'accusa di circonvenzione di incapace. I due documenti sono stati redatti dalla Lollobrigida nel 2013 e il 2017, quest'ultimo mentre era ricoverata in clinica. In base a quanto emerso dopo la morte, l'artista nel testamento ha disposto metà del patrimonio in favore del figlio Andrea Milko Skofic e l'altra metà allo stesso Piazzolla. La sentenza del processo è attesa per il prossimo 7 giugno. (ANSA).