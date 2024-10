Celebrato il 60/o anniversario di S. Benedetto patrono d'Europa

Sì è celebrato a Norcia il 60/o anniversario della proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa. Ai lavori, tra gli altri, hanno partecipato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo Paolo Gentiloni. Presenti in sala la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli e una rappresentanza dei monaci benedettini, guidati dall'abate Benedetto Nivakoff.

A fare gli onori di casa il sindaco Giuliano Boccanera.

Il convegno è stato organizzato dall'arcidiocesi Spoleto-Norcia, con il vescovo Renato Boccardo che ha spiegato come questo evento "possa essere l'inizio di un percorso che annualmente propone di approfondire gli aspetti del contributo di Benedetto, naturalmente alla vita monastica e poi alla costruzione dell'Europa".

"Sappiamo - ha aggiunto il prelato - come la regola ha ispirato una presenza culturale, materiale, penso all'agricoltura, alla bonifica che i monaci hanno fatto. Dunque il segno che Benedetto ha lasciato deve essere sfruttato, tra virgolette, cioè non appartiene semplicemente alla storia, può ancora generare un modo di stare insieme anche oggi".

"Mi piacerebbe che questo fosse l'inizio di un percorso che annualmente ripropone uno o l'altro degli aspetti della regola di Benedetto che possono contribuire oggi alla costruzione del continente europeo", ha detto ancora il vescovo. "Benedetto parla della dignità della persona, parla dell'accoglienza di chi viene da fuori, parla della responsabilità per il bene comune, la custodia del creato, cioè tutti i temi che sono particolarmente attuali anche oggi", ha sottolineato Boccardo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA