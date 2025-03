Una moneta da 5 euro contro la violenza sulle donne

Una moneta d'argento del valore nominale di 5 euro, ma del costo di 50 euro, è stata coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Davanti sono raffigurate le scarpette rosse, mentre dietro è incisa la poesia "Farfalle libere" di Alda Merini. E' stata coniata in 8000 esemplari. La moneta è stata presentata durante l'incontro 'Quello che è tuo è mio. I conti della violenza economica", promosso in occasione dell'8 marzo dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA