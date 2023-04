Rose bianche sulla bara di Julia Ituma, ai suoi funerali anche il ministro dello Sport

A Milano, nella parrocchia San Filippo Neri, i funerali di Julia Ituma, la giovane pallavolista della Igor Novara morta a Istanbul lo scorso 13 aprile. Presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. Nella chiesa le compagne di squadra di Julia e le delegazioni di varie realtà pallavolistiche.

Rose bianche su una bara di legno chiaro. Poche lacrime, tanta compostezza, un applauso all'ingresso in chiesa. Tante corone di fiori sul sagrato. "Ho il cuore spezzato, non riesco a crederci. Non ci sentivamo da qualche tempo, ma ho tantissimi ricordi con lei. Già da piccola era fortissima", racconta un'ex compagna di squadra.

"Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità". Don Ivan Bellini, parroco in San Filippo Neri, sceglie le parole di Papa Francesco per dare l'ultimo saluto a Julia Ituma. "Esattamente un anno fa ero in piazza San Pietro a Roma per l'incontro tra il Papa e gli adolescenti. Il Santo Padre parlò in questo modo, riferendosi alla pandemia che ci stavamo lasciando alle spalle. Disse che la vita a volte ci fa sentire soli e toccare con mano la fragilità. Ma noi meritiamo di essere amati per come siamo, prima di ogni merito".

Il messaggio dell'arcivescovo

È un "enigma incomprensibile" secondo l'arcivescovo di Milano Mario Delpini la scomparsa di Julia Ituma. Il presule lo sottolinea in un messaggio di "vicinanza e condivisione" inviato questa mattina, in occasione dei funerali, ai familiari, gli amici e tutta la comunità, e stanno vivendo un momento "di strazio e smarrimento", che hanno "domande, inquietudini, sensi di colpa" mischiati ai "ricordi lieti". "Preghiamo per Julia: ne venga la consolazione per la famiglia trafitta da un dolore troppo grande".