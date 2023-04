Roma Expo 2030, una mostra racconta 'l'eterna evoluzione'

A partire da oggi l'aeroporto di Fiumicino "Leonardo Da Vinci" ospita "Roma Expo 2030: eterna evoluzione" una mostra fotografica che racconta, in un percorso di 20 pannelli, i volti più conosciuti e quelli più innovativi della Capitale, passando dalla moda al cinema, dai grandi eventi all'accoglienza, alla grande innovazione architettonica e tecnologica.

L'iniziativa è nata per sostenere la candidatura di Roma per l'Expo 2030, offrendo ai passeggeri in transito una visione suggestiva di una città da sempre protagonista di momenti storici e di importante innovazione. La mostra si apre in occasione della visita ispettiva del Bie, Bureau International des Expositions ed è stata realizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, assieme al Comitato promotore Expo 2030 Roma, curata dall'Agenzia ANSA e allestita grazie alla disponibilità dell'Enac.

Mostra ANSA-ADR

La mostra sarà ospitata nella "Piazza" del Terminal 1, dove è esposto il Salvator Mundi, l'ultima opera realizzata dal Bernini nel 1679.

Sono 38 gli scatti selezionati dall'ANSA per offrire grandi suggestioni sulla bellezza, la storia e lo sguardo al futuro di una Città Eterna che ha fatto dell'inclusione e dell'innovazione le pietre miliari. La mostra divide il racconto in tre capitoli: Espressività, Inclusione, Moderno e antico. Il primo - Espressività - è la narrazione visiva che prende avvio dal mondo cinematografico: dagli scatti della dolce vita e delle star degli anni Cinquanta, ai grandi eventi sportivi.

Mostra ANSA-Adr



Il secondo capitolo - dedicato all'Inclusione - mette in evidenza alcuni tra i diversi aspetti della grande capacità di accoglienza e di integrazione di Roma: dall'ospitalità ai milioni di pellegrini per gli eventi religiosi ai luoghi di preghiera delle diverse religioni, fino alle scene di vita quotidiana di giovani e meno giovani nelle vie di Roma.

Il terzo capitolo, Moderno e Antico, affianca gli incontri di ieri e oggi tra i grandi Capi di Stato avvenuti sul territorio della Capitale alle immagini di Roma come museo a cielo aperto: dai Fori Imperiali al Colosseo alla Nuvola.