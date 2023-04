Migranti, Molteni: 'Azzereremo la protezione speciale'

"La protezione speciale è un unicum italiano che crea condizioni attrattive per l'immigrazione e la azzereremo". Lo ha detto Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, arrivando a Milano alla celebrazione del 171mo anniversario della Polizia di Stato.

"L'Italia garantisce già l'asilo - ha aggiunto - ma questa la cancelleremo con la conversione del Decreto immigrazione". Molteni, ai cronisti che ricordavano i problemi che si sono verificati recentemente a Milano all'Ufficio stranieri decentrato di via Cagni, ha detto che la questione "non è più un tema locale ma nazionale" e che è legato proprio al tema della protezione speciale.

Intanto è attraccata in mattinata al porto di Pozzallo la nave Diciotti della Marina militare italiana. A bordo ci sono 305 migranti: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La maggior parte, 221, sono siriani. A bordo anche due persone del Bangladesh, 62 egiziani, un palestinese e 18 pakistani. Un trentenne che aveva subito un'operazione alla testa tre settimane fa è stato controllato e medicato. Molti dei migranti si trovavano in stato di ipotermia. A tutti sono stati dati vestiti e coperte isotermiche. Le operazioni di sbarco sono già iniziate e dovrebbero concludersi in mattina.