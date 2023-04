Donna scopre bimba registrata a suo nome

(ANSA) - PAVIA, 12 APR - Per quattro anni è stata ritenuta madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d'identità. La storia viene riportata oggi dalla Provincia Pavese.

La donna ha scoperto la finta maternità nel 2015, recandosi a fare degli atti all'anagrafe di Pavia, e trovando di avere, oltre ai suoi figli, con il cognome del marito, anche una figlia con cognome sudamericano. Questo perché i genitori naturali avevano usato un suo documento rubato al momento della registrazione della nuova nata in ospedale, a Milano. Avviato l'iter per il disconoscimento, una sentenza del Tribunale di Milano, ha annullato l'atto di nascita.

La ragazza, ormai 13enne, vive in una comunità protetta perché è stata presa in carico dai servizi sociali di un comune dell'hinterland milanese dove sono state avviate le pratiche per l'adottabilità. (ANSA).