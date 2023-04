Corteo con i trattori, 'no al parco eolico vicino alle nuraghe'

(ANSA) - BARUMINI, 12 APR - Si alza il grido d'allarme della Marmilla per dire 'no' alla costruzione di un parco eolico vicino al sito Unesco di Su Nuraxi di Barumini, il più grande villaggio nuragico della Sardegna. Una grande manifestazione, con circa 40 trattori, è partita da Genoni ed è arrivata al centro Giovanni Lilliu di Barumini dove è in programma una riunione aperta e congiunta dei consigli comunali delle amministrazioni coinvolte, oltre Barumini e Genoni, anche Escolca, Nuragus, Las Plassas, Gesturi, Gergei e Villanovafranca.

All'appuntamento di Barumini, proposto dai soci della Coldiretti del territorio, partecipano agricoltori, allevatori, cittadini e i sindaci dei Comuni, in prima fila con le fasce tricolori, che si sono attivati prontamente per denunciare il problema. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, associazioni e Unioni dei Comuni per ascoltare la voce delle comunità locali davanti alla possibile installazione di 17 aerogeneratori da oltre 200 metri di altezza a ridosso di uno dei siti più importanti per il turismo storico e archeologico sardo in un progetto "calato dall'alto - dicono gli organizzatori - senza dimenticare l'impatto sul comparto agricolo e zootecnico del territorio". (ANSA).