Uno degli italiani racconta i drammatici momenti dell'assalto sul lungomare della città in cui è rimasto ucciso un turista italiano Alessandro Parini, 35 anni. I genitori con le lacrime agli occhi: 'Era un ragazzo semplice'. Il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato rientrato in Italia. Medicina legale Israele, nessun proiettile su corpo Parini. 'Ancora non decisa autopsia - IL PODCAST (ANSA)