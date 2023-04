Podcast |Vivere per il lavoro è fuori moda

Il lavoro contribuisce alla nostra realizzazione, mantiene la nostra economia, aiuta la socialità e tanto altro ma non è più qualcosa di cosi totalizzante come è stato prima, vivere per il lavoro è fuori moda, fuori tempo. Il fenomeno delle cosiddette Grandi Dimissioni, che ha colpito l'America e ora anche il nostro paese ha tra i fattori di origine proprio questo nuovo sentire comune, la ricerca di un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro. Non bisogna generalizzare è evidente ma c'è una crisi delle ambizioni legate al lavoro, la leadership, il potere attrae perchè così è da sempre ma forse siamo meno disposti di prima a dargli la nostra esistenza. Una delle possibili soluzioni soft ma che sta avendo sempre più successo tra le persone è il lavoro ibrido che porta i lavoratori ad essere più soddisfatti di come vivono la propria vita.