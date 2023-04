++ Danneggiò con auto Trinità dei Monti, rinviato a giudizio ++

(ANSA) - ROMA, 11 APR - A bordo di un suv della Maserati scese per la scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, danneggiandola. Per questo ingegnere saudita di 38 anni è stato rinviato a giudizio dal gup della Capitale. L'accusa nei suoi confronti è di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: una fattispecie che prevede condanne dai due ai cinque anni di carcere.

Nel processo, che inizierà nel gennaio del 2025, si è costituto parte civile il Comune di Roma, rappresentata in giudizio dall'avvocato Enrico Maggiore. Il danno era stato quantificato in circa 50 mila euro. (ANSA).