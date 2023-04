Polizia celebra il 171° anniversario, il 12 aprile festa a Roma

La Polizia di Stato celebra il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest'anno avrà una celebrazione nazionale il 12 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concederà quest'anno la medaglia d'oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili.

Il 12 aprile la Polizia ricorda particolarmente tutti quei poliziotti che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere: alle 9.00 si terrà la deposizione di una corona da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, Lamberto Giannini, nel Sacrario dei Caduti, presso la Scuola Superiore di Polizia. Un sacrificio al quale il prefetto Giannini ha voluto rendere ulteriore omaggio incontrando privatamente i familiari delle vittime nella serata dell'11 aprile. Alle 11, alla presenza della premier Giorgia Meloni avrà inizio la solenne cerimonia al Pincio, durante la quale saranno conferite le medaglie d'oro al valor civile e al merito civile - alla memoria - che rappresentano il riconoscimento della Repubblica all'estremo sacrificio di sei poliziotti che hanno perso la vita. Tra questi riconoscimenti, quello a Domenico Zorzino deceduto il 3 marzo scorso nel tentativo di salvare una persona inabissata in un canale nella sua vettura. Saranno conferite poi le promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti in attività operative e nelle competizioni sportive.

Il 171° anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l'occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell'Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. Il Segretario Generale di Interpol Jürgen Stock sarà presente alla cerimonia. (ANSA).