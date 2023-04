Vent'anni fa la caduta di Saddam Hussein

Vent'anni fa la caduta della statua di Saddam Hussein a Baghdad, considerata uno dei simboli del regime. Ecco la notizia che annuncia l'abbattimento il 9 aprile 2003. Il rais sarà poi impiccato il 30 dicembre 2006.

+++ IRAQ: BAGHDAD, GIU' STATUA SADDAM IN PIAZZA AL FERDOUS +++

Documento: 20030409 02693

ZCZC0474/SXB

B EST S0B SA1 NIE S91 QBXB

+++ IRAQ: BAGHDAD, GIU' STATUA SADDAM IN PIAZZA AL FERDOUS +++

(ANSA) - AMMAN, 9 APR - E' stata buttata giu', dalla folla,

con l' aiuto di un carro americano, la statua di Saddam Hussein

che si trovava in piazza al Ferdous e che era considerata uno

dei simboli del regime. (ANSA).

AH

09-APR-03 16:49 NNNN

Ci sono volute quasi due ore, poi la statua di Saddam Hussein, il simbolo di un regime in disfatta sotto l'avanzata degli americani, si e' accasciata, con lentezza, con dolcezza, prima di spezzarsi e cadere a terra, dove e' stata accolta da una piccola folla di iracheni che l' hanno calpestata, saltandoci sopra, nella piazza del Paradiso, nel centro di Baghdad. La statua di bronzo, una delle centinaia di Saddam, era stata inaugurata il 28 aprile 2002, in occasione del 65mo compleanno del rais.

Intorno, sulla piazza, sono state innalzate 37 colonne, come l'anno di nascita di Saddam, 1937, con la scritta SH in caratteri arabi. Alcune decine di iracheni si sono radunati nel tardo pomeriggio sulla piazza, di fronte agli alberghi della stampa internazionale, dove erano appena arrivati i carri armati americani. Si sono arrampicati sulla statua di un Saddam in piedi, con la mano destra alzata e lo sguardo rivolto all' orizzonte. Hanno messo un cappio intorno al monumento, di circa una dozzina di metri. Con un piccone e una mazza hanno preso a colpi il piedistallo, ma sono riusciti solo a scalfirlo. Quindi hanno chiamato in aiuto i marines che sono arrivati con un carro armato. Dopo aver imbrigliato Saddam con una grossa catena, la statua - umiliata con una bandiera americana sul volto, peraltro subito levata - e' stata tirata dal blindato. Ma non si e' immediatamente spezzata. L' alta figura del rais si e' prima piegata, restando attaccata con i piedi. Poi, lentamente, si e' rotta, cadendo a terra, mentre gli iracheni gridavano contro Saddam.