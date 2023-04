Ucciso a Milano, vittima aveva precedenti per tentato omicidio

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Il giovane trovato agonizzante la notte scorsa a Milano, nel quartiere Gratosoglio, alla periferia di Milano, e poi morto in ospedale per una coltellata alla schiena, è stata identificato dai carabinieri: si tratta un marocchino di 22 anni, senza fissa dimora, con precedenti per spaccio di droga, lesioni personali, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

I carabinieri sono al lavoro per acquisire ed analizzare le immagini di videosorveglianza e capire se l'omicidio è legato alla criminalità della zona. (ANSA).