Verona invasa dai turisti per Pasqua, scatta il piano traffico

(ANSA) - VERONA, 08 APR - A Verona l'eccezionale afflusso di turisti in città, con migliaia di auto, ha comportato stamane l'esaurimento dei posti nei parcheggi del centro. Il Comando della Polizia Locale ha deviato il traffico, permettendo così un miglior instradamento dove vi era ancora la disponibilità di parcheggio.

Nel primo pomeriggio è scattato il piano già attuato a Natale, con l'attivazione del parcheggio P3 della Fiera su viale del Lavoro e il collegamento con bus navetta fino in centro, entrambi gratuiti. Grazie alla collaborazione con l'Autostrada Brescia-Padova, il settore comunale Mobilità e Traffico e Veronafiere, questo piano sarà attuato anche domani e a Pasquetta. Il comandante dei vigili, Luigi Altamura, sta coordinando personalmente le attività di gestione della viabilità che vede accessi eccezionali di turisti anche nei musei cittadini come l'anfiteatro Arena, la Casa di Giulietta e altri siti. (ANSA).