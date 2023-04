Meteo: Pasqua incerta e fresca, Pasquetta più soleggiata

Pasqua incerta e fresca, Pasquetta più soleggiata e poi da martedì 11 aprile la tendenza parla di ritorno del caldo e del sole ovunque. A confermare la proiezione degli ultimi giorni per il periodo pasquale con notti fresche e giornate leggermente sottomedia dal punto di vista termico è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. In particolare, spiega, "con l'arrivo di una bassa pressione dalla Scozia il tempo è rimasto instabile nelle ultime ore al Centro-Nord con rovesci sparsi in spostamento verso il Sud". Il risultato è che il sabato di Pasqua resta incerto con ombrelli aperti dalla Bassa Toscana fino alla Puglia, con i fenomeni che si sposteranno sempre più verso le regioni meridionali dove la Pasqua resterà a tratti piovosa. Frequenti scrosci specie sul Medio Adriatico, al Sud e localmente anche su Triveneto e Toscana. Sul Nord-Ovest e tra Sardegna e Lazio la situazione potrebbe essere migliore, anche se qualche rovescio improvviso non mancherà a ridosso dei rilievi.

Per il Lunedì dell'Angelo la situazione migliorerà decisamente al Centro-Nord ma non sono da escludere acquazzoni.

NEL DETTAGLIO

Sabato 8. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio/sera temporali sul Triveneto verso est Lombardia ed Emilia Romagna. Al centro: maltempo. Al sud: piogge in graduale arrivo ad iniziare dalla Campania.

Domenica 9. Al nord: soleggiato salvo piogge in Romagna; acquazzoni nel pomeriggio sui monti del Triveneto. Al centro: soleggiato salvo acquazzoni sulle adriatiche poi anche verso bassa Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: tempo variabile con sole alternato a frequenti rovesci.

Lunedì 10. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato, nubi residue sulle adriatiche. Al sud: instabile con qualche acquazzone a carattere sparso, specie nel pomeriggio.



TENDENZA

Ritorno del caldo e del sole ovunque da martedì 11 aprile.

Neve e nebbia in Abruzzo, imbiancate A24 e A25 - Nevicate anche abbondanti nell'entroterra abruzzese, Avezzano coperta da una coltre bianca così come Barrea. Qualche disagio per la viabilità. Fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara traffico rallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma-Teramo; nebbia in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri; neve anche tra Carsoli e Assergi. Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo; nebbia tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri.

Un'ondata di maltempo sta interessando l'intera provincia di Isernia, con temperature in calo e neve in tutti i paesi dell'Alto Molise dove si respira un'atmosfera più vicina al Natale che alla Pasqua. Il transito è regolare su tutte le strade, pochi episodi di automobilisti in panne perché sorpresi dalla nevicata improvvisa mentre erano in viaggio da Napoli verso l'Abruzzo.