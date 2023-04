Frana parte della scalinata Monasteroli alle Cinque Terre

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 APR - La scalinata di Monesteroli, uno dei percorsi più famosi del Parco Nazionale delle Cinque Terre è stata transennata dopo che questa mattina alcuni degli scalini in pietra che compongono il percorso ripido, a picco sul mare, sono franati.

Vigili del fuoco e soccorso alpino della Spezia hanno transennato il sentiero, al bivio, per impedire l'accesso in attesa di un sopralluogo del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

La scalinata, inserita nel territorio patrimonio Unesco e tra i luoghi del Cuore del Fai, è da tempo al centro dell'attenzione per la sua fragilità anche in relazione alla sempre più importante presenza di visitatori. (ANSA).