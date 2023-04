Sedicenne ucciso a Modena, i tre indagati sono scappati

(ANSA) - MODENA, 07 APR - Sono state avviate ricerche in tutta Italia dei tre pakistani, due minorenni e un maggiorenne, indagati per la morte di Muhammad Arham, connazionale di 16 anni ucciso una settimana fa al parco Novi Sad di Modena durante una rissa scaturita da attriti nel Paese d'origine. I tre, nei confronti dei quali sono stati emessi decreti di fermo, sono riusciti a fuggire da Modena subito dopo l'omicidio e il ferimento, sempre a coltellate, di altri due giovani, un 18enne ed un 22enne, finiti all'ospedale.

A condurre le indagini sono i carabinieri, che hanno in mano anche un video dell'accaduto registrato da un testimone. La procura di Modena e quella dei minori di Bologna hanno reso note per ovvi motivi le generalità del solo maggiorenne, che risponde al nome di Muhammad Hadi, 19enne nato in Pakistan. Ai fini di rintracciare il giovane, è stata anche diffusa una foto dello stesso. L'invito rivolto a chiunque avesse segnalazioni o informazioni utili al rintraccio è quello di contattare il numero telefonico di emergenza 112. (ANSA).