Operaio di 70 anni precipita da 14 metri in cantiere, è grave

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Un operaio di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago (Milano) all'interno della ditta Cifa. Ne danno notizia i vigili del fuoco. L'uomo lavora per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione e dal tetto è caduto in una buca.

Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118, tre mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri. L'operaio è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano. (ANSA).