Morto autista del bus della strage Erasmus, chiuso il processo

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - È morto Santiago Rodriguez Jimenez, il conducente del pullman che il 20 marzo 2016 finì fuori strada a Freginals in Spagna, causando la morte di 13 studentesse in Erasmus, di cui sette italiane. Lo comunicano in una nota i familiari delle vittime tramite il loro avvocato. L'uomo è stato stroncato d un infarto. Rodriguez era l'unico imputato per quella strage e la sua morte chiude di fatto il processo penale.

(ANSA).