Bimbo in ospedale per aver ingerito droga, genitori indagati

(ANSA) - VICENZA, 06 APR - Una coppia di genitori che risiede in provincia di Vicenza è indagata per aver abbandonato in casa i figli di 4 e 7 anni, uno dei quali ha ingerito della cocaina.

Il bambino era stato ricoverato in stato di coscienza alterata all'ospedale di Vicenza, dove è rimasto per nove giorni. La droga era stata lasciata a portata di mano dei piccoli. I due genitori, lui cittadino ghanese di 31 anni lei italiana 30enne, sono indagati con l'accusa di abbandono di minori con l'aggravante delle lesioni. Sul fatti stanno svolgendo indagini i carabinieri di Vicenza. (ANSA).