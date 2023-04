Si rompe condotta in Val Seriana

(ANSA) - BERGAMO, 05 APR - Una valanga d'acqua si è abbattuta stamattina alle 6,50 sull'abitato di Ardesio, in valle Seriana, a causa della rottura di una condotta di adduzione dell'Enel della vicina Centrale di Ludrigno. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare decine di famiglie, molte delle quali si erano rifugiate ai piani alti delle abitazioni. Non risultano persone ferite.

Tre frazioni - Cerete, Pizzol e Staletti - risultano isolate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi anfibi, la Protezione civile e i carabinieri. Per il momento risultano 7 famiglie costrette a lasciare le loro case. È stata chiusa per sicurezza la provinciale 49 che da Villa d'Ogna sale verso Gromo e Valbondione. Il traffico per e dalla Valle Seriana è stato momentaneamente deviato verso il centro di Ardesio. Presente anche il sindaco, Yvan Caccia. (ANSA).