Minaccia il suicidio ad Alessandria, salvata da un carabiniere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 APR - Il tempestivo intervento dei carabinieri ha messo in salvo - la scorsa notte - una ragazza che stava per buttarsi dal ponte Meier ad Alessandria. Avvertiti dalla madre, in videochiamata con la giovane, uno dei militari - come ricostruito in una nota dell'Arma - ha scavalcato la balaustra e l'ha raggiunta, sedendosi vicino a lei. Fidandosi dell'uomo, si la ragazza si è fatta aiutare a tornare sulla piattaforma pedonale. Affidata ai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale. (ANSA).