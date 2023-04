Le edicole cambiano pelle, cresce il ritiro dei pacchi

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Le edicole soffrono, ma resistono e cambiano pelle, aprendosi a servizi innovativi per il cliente finale. In questo contesto di inserisce l'esperienza di m-dis con PrimaEdicola, la piattaforma cui aderiscono circa 15.000 edicole italiane, di cui circa 5.500 sono punto di ritiro di prodotti ordinati dagli store digitali.

Con la crescita dell'eCommerce aumenta infatti l'esigenza di trovare metodi di consegna (e reso) alternativi alla tradizionale home delivery. Una questione non solo di sostenibilità, ma anche di praticità, se si considera che con il progressivo ritorno alla normalità nel post Covid la disponibilità degli eShopper ad attendere la consegna di un ordine online direttamente sulla porta di casa diminuisce in favore di modalità più flessibili che consentano loro di scegliere luogo e orario del ritiro.

Le consegne attraverso le edicole sono cresciute del 45% nel corso del 2022 rispetto al 2021 e nel primo trimestre del 2023 i volumi sono raddoppiati, anche grazie all'accordo siglato con TYP, corriere espresso del Gruppo Arcese, per incrementare la qualità delle consegne sia a domicilio che presso i punti di ritiro. "L'iniziativa è finalizzata alla condivisione del trasportatore che rifornisce le edicole con i giornali, e che ora sarà incaricato di consegnare a domicilio i pacchi dell'e-commerce", spiega Andrea Liso, Amministratore Delegato di m-dis, distributore nazionale di proprietà di RCS MediaGroup.

"Dall'altra parte, TYP collaborerà con noi per il delivery to point, offrendo al consumatore l'opportunità di ritirare i pacchi nelle edicole del nostro circuito. Un'altra importante iniziativa è stata intrapresa con Gel Proximity, aggregatore di punti di ritiro che consente al consumatore di scegliere soluzioni diverse dalla consegna a domicilio, con cui verrà attivato anche il servizio di ritiro dei resi, molto richiesto in particolare dal settore dell'abbigliamento". (ANSA).