Incendio fa crollare tetto di una palazzina, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 05 APR - Sono state una decina le squadre dei vigili del fuoco di Bologna intervenute nel primo pomeriggio a Granarolo Emilia, in via Marconi, per un incendio divampato sul tetto di una casa indipendente. La palazzina, su due piani, è costruita in muratura con copertura in travi in legno e coppi.

Il rogo, le cui cause sono da accertare, ha coinvolto interamente il tetto che in diverse sezioni è crollato. Incolumi gli abitanti dei due appartamenti, in totale quattro persone, che sono riusciti autonomamente a mettersi in salvo. A causa del cedimento della copertura, la palazzina è stata dichiarata non fruibile. (ANSA).