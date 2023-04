Con Bernini e Zangrillo taglio nastro polo Sna all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 05 APR - Taglio del nastro all'Aquila al centro congressi "Luigi Zordan" recuperato di recente a seguito dei danni del sisma del 6 aprile 2009. Una struttura che oggi si propone come punto di riferimento delle attività sia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Aquila sia per l'avvio delle attività della Sna, la scuola nazionale della pubblica amministrazione.

Arrivati in città il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Anna Maria Bernini ministro dell'Università e della ricerca che hanno decretato simbolicamente l'avvio del nuovo polo formativo territoriale della scuola nazionale della pubblica amministrazione. La scuola, presieduta da Paola Severino, avvia i percorsi formativi di dirigenti e funzionari con un focus particolare sulle emergenze.

"Per noi - ha spiegato Anna Maria Bernini - è una doppia inaugurazione che ci permette di presentare la scuola - insieme a questo modulo di gestione dell'emergenza pensato specificamente per L'Aquila". Si tratta di un corso orientato in maniera specifica alla gestione amministrativa, economica e a livello di comunicazione di un disastro, naturale e non.

"Qualcosa di adatto - ha sottolineato il ministro - alle caratteristiche e la storia del territorio. L'Università, come ha fatto con altre iniziative, farà sistema insieme a Comune, Regione, Università e Sna. L'ateneo ha ruoli formativi e competenze per essere un riferimento per iniziative di questo tipo". Per il momento le attività saranno proprio nel centro dell'ateneo ma poi la sede dovrebbe essere quella della ex Reiss Romoli. (ANSA).