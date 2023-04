Aggredisce con bastone personale 118 e danneggia ambulanza

(ANSA) - AVELLINO, 05 APR - Armato di un bastone ha aggredito il personale del 118 e ha infranto i vetri dell'ambulanza arrivata in via Principe Amedeo a Solofra, in provincia di Avellino, per soccorrerlo. Il protagonista dell'aggressione è un 44enne del posto che all'arrivo dei sanitari ha dato in escandescenze: prima ha spintonato l'autista poi con il bastone di legno ha tentato di colpire i sanitari mandando in frantumi un vetro del mezzo di soccorso. Ha poi tentato di darsi alla fuga ma è stato inseguito e fermato dai carabinieri. È la terza aggressione in pochi giorni che si verifica in provincia di Avellino nei confronti del personale del 118 e del Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino. Il dg dell'azienda ospedaliera, Renato Pizzuti, anche in questa occasione ha espresso sostegno e solidarietà al personale sanitario: "la violenza contro medici e infermieri, che lavorano senza sosta per assistere e curare, è ingiustificabile". (ANSA)