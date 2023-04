A Venezia macchinette caffè nei panifici, protestano i bar

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Il Comune di Venezia permetterà ai panifici di installare le macchinette per il caffè nei negozi, per i clienti che desiderino così fare una sorta di colazione.

Ma è già polemica da parte degli esercenti dei bar, che temono di perdere una parte di clientela.

L' iniziativa nasce dalla forte crisi del settore dei panificatori, che in città ha visto ridurre i negozi da un centinaio a circa a 25, peraltro in difficoltà anche nel trovare la manodopera. La novità dei caffe nei negozi del pane è stata annunciata - scrive la stampa locale - nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti l'assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e il presidente dei panificatori veneziani, Paolo Stefani. L'idea però non piace all'Aepe, l'associazione dei pubblici esercenti. Di fatto il progetto del Comune permetterebbe ai fornai di affiancare al pane, ai cornetti ed altri dolci, gli apparecchi automatici da cui caffè, cappuccino o tè, seppur nel bicchiere da asporto.

