Rifiuti: Gualtieri, l'impianto di Rocca Cencia chiuso per sempre

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Oggi è una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica, cioè la chiusura definitiva del tmb di Rocca Cencia". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Aula Giulio Cesare. "Ho pensato che fosse corretto dirlo qui perché è un successo collettivo".

"Il tmb di Rocca Cencia tratta 2800 tonnellate a settimana di rifiuti di cui 200 al giorno vanno a San Vittore: le altre duecento sono frazione organica putrescibile sono depositate all'interno della fossa dove restano per 28 giorni. Al momento ce ne sono 6000 tonnellate e sono responsabili dei cattivi odori", ha aggiunto il sindaco.

"Noi c'eravamo dati come obiettivo di consiliatura questa chiusura - ha detto ancora - siamo contenti di poter realizzare questo immediatamente. Da ieri l'impianto è chiuso. La procura ha emanato l'ordinanza di dissequestro ad Ama, che è in corso di notifica, e quindi Ama che ha già anticipato la chiusura resa opportuna dal persistere dei cattivi odori, e ora col dissequestro formale la decisione è che rimarrà chiuso. Ora l'indicazione è svuotare il più rapidamente possibile la fossa, l'obiettivo è farlo in 21 giorni massimo. Insieme a questo ci sarà il monitoraggio delle emissioni odorigene". (ANSA).