La Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee, ha attraccato al molo 22 del porto di Salerno pochi minuti dopo le 8. A bordo dell'imbarcazione ci sono 92 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi a largo della Libia. Di questi 51 sono minori, tre dei quali accompagnati. La Prefettura di Salerno ha già messo in moto la rodata macchina per l'accoglienza. Le operazioni, anche a causa del forte vento, si preannunciano però più complicate del solito.