Falsi allarmi bomba a Roma in scuole internazionali

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Quattro scuole internazionali a Roma hanno ricevuto una mail con minacce e con l'annuncio, poi risultato falso, della presenza di una bomba. Si tratta, in base a quanto si apprende, del Marymount in via di Villa Lauchli, nel quartiere Flaminio, della The New School Rome in via della Camilluccia, la St George's British International School a La Storta e St. Stephen's School all'Aventino. Sugli episodi indaga la polizia.

Al Marymount gli artificieri della polizia nin hanno trovato alcun ordigno, l'istituto, in via precauzionale, era stato evacuata. (ANSA).